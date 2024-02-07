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Тепло не отступает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля

Общество 19:20   07.02.2024
Елена Нагорная
Тепло не отступает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля Фото: Редпост

В четверг, 8 февраля, в Харькове и области ночью и днем возможен небольшой мокрый снег или дождь.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 тепла, днем — от 4 до 6 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 8 февраля, в Харькове и области ночью и днем возможен небольшой мокрый снег или дождь.".