Тепло не отступает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля

В четверг, 8 февраля, в Харькове и области ночью и днем возможен небольшой мокрый снег или дождь.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 тепла, днем — от 4 до 6 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы до 15 — 20 м/с.