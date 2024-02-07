Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого
Фото: Редпост
У четвер, 8 лютого, у Харкові та області вночі та вдень можливий невеликий мокрий сніг чи дощ.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 тепла, вдень – від 4 до 6 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі – від 0 до 5 градусів тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі по області місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 19:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 8 лютого, у Харкові та області вночі та вдень можливий невеликий мокрий сніг чи дощ.".