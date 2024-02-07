Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого

Суспільство 19:20   07.02.2024
Олена Нагорна
Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого Фото: Редпост

У четвер, 8 лютого, у Харкові та області вночі та вдень можливий невеликий мокрий сніг чи дощ.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 тепла, вдень – від 4 до 6 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 0 до 5 градусів тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Читайте також: Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дрони прикордонників скинули “подарунки” окупантам на Харківщині (відео)
Дрони прикордонників скинули “подарунки” окупантам на Харківщині (відео)
07.02.2024, 19:39
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого
Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого
07.02.2024, 19:20
Тривога на Харківщині: Мельник підтверджує, що ворог запустив ракети
Тривога на Харківщині: Мельник підтверджує, що ворог запустив ракети
07.02.2024, 18:47
Житель Харківщини потонув у річці Прут: тіло винесло на берег у Румунії (фото)
Житель Харківщини потонув у річці Прут: тіло винесло на берег у Румунії (фото)
07.02.2024, 17:31
Чи потрібне Харкову мистецтво: правда про зарплати акторів від 2 тисяч і цвіль
Чи потрібне Харкову мистецтво: правда про зарплати акторів від 2 тисяч і цвіль
07.02.2024, 18:20

Новини за темою:

19:36
До 9 градусів тепла, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 7 лютого
20:20
Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого
20:04
Сніг із дощем. Якою буде погода 3 лютого у Харкові та області
10:53
“Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку
21:12
Харків та область заливатиме дощем: прогноз погоди на 19 січня

Ви читали новину: «Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 19:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 8 лютого, у Харкові та області вночі та вдень можливий невеликий мокрий сніг чи дощ.".