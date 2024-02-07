Тепло не відступає, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого

У четвер, 8 лютого, у Харкові та області вночі та вдень можливий невеликий мокрий сніг чи дощ.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 тепла, вдень – від 4 до 6 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 0 до 5 градусів тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі по області місцями пориви до 15-20 м/с.