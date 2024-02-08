Фронт рушится. Украинская пехота говорит об острой нехватке солдат – WP

Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта, заявили на этой неделе военнослужащие на местах — новая опасная динамика для Киева, которая произошла почти через два года после начала тяжелой и кровавой войны с РФ, пишет Thе Washington Post.

Около дюжины солдат и командиров на линии фронта рассказали The Washington Post, что дефицит кадров — это самая острая проблема сейчас, поскольку РФ вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует атаки.

Один командир батальона механизированной бригады, сражающейся на востоке Украины, сказал, что в его подразделении в настоящее время имеется менее 40 пехотинцев — солдат, дислоцированных в прифронтовых траншеях и сдерживающих российские атаки. По словам командующего, в полностью укомплектованном батальоне их будет более 200 человек.

Другой командир пехотного батальона другой бригады заявил, что его подразделение также истощено.

Опрошенные солдаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены выступать публично и могли понести наказание за свои комментарии.

Сообщения об острой нехватке войск поступают на фоне того, как президент Владимир Зеленский готовится заменить своего военного начальника генерала Валерия Залужного при этом одно из главных разногласий заключается в том, сколько новых солдат Украине необходимо мобилизовать.

В администрации президента Украины отказались от комментариев, перенаправив вопросы в Минобороны, которое, в свою очередь, передало вопросы в Генштаб ВСУ.

Залужный сообщил Зеленскому, что Украине необходимо около 500 000 новых военнослужащих, но президент опроверг эту цифру в частном и публичном порядке. Зеленский заявил, что хочет получить от военного руководства Украины больше обоснований относительно того, почему необходимо так много призывников, а также выразил обеспокоенность по поводу того, как Киев будет им платить.

Финансовая помощь западных партнеров не может быть использована для выплаты зарплат солдатам, а бюджет Украины уже испытывает трудности, поскольку пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, предложенный президентом Байденом, застопорился в Конгрессе. ЕС на прошлой неделе утвердил помощь на сумму около 54 миллиардов долларов после того, как она была отложена на несколько недель из-за противодействия со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Дебаты в Киеве о мобилизации – и о том, до какой степени страна должна ее ускорить – разозлили солдат на передовой.

Александр, командир батальона, рассказал, что роты его подразделения укомплектованы на 35% от должного. Второй командир батальона штурмовой бригады рассказал, что это типично для подразделений, выполняющих боевые задачи.

На вопрос, сколько новых солдат он получил, не считая тех, кто вернулся после ранений, Александр ответил, что за последние пять месяцев в его батальон отправили пять человек. Он и другие командиры заявили, что новобранцы, как правило, плохо обучены. И это создает дилемму, кого отправлять на поле боя, потому что подкрепление крайне необходимо, даже несмотря на то, что новички, скорее всего, будут ранены или убиты из-за отсутствия опыта.

«Основа всего — нехватка людей», — сказал Александр.

«Куда мы идем? Я не знаю», — добавил он. «Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году, на Харьковщине».

Осенью 2022 года украинцы воспользовались слабым местом на линии фронта РФ, где силы Москвы были недостаточно укомплектованы, и сумели освободить большую часть северо-восточного региона в ходе быстрого недельного сентябрьского наступления. Президент РФ Путин отреагировал на позорное поражение, объявив мобилизацию в своей стране.

Украинский парламент находится в процессе пересмотра законопроекта о мобилизации, который снизит минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Но законодатели, работающие над законопроектом, и военные признали, что Киев плохо справился с объяснением общественности, почему необходимо отправить больше людей на фронт.

Вместо этого в августе Зеленский уволил глав всех региональных военкоматов Украины, сославшись на опасения по поводу коррупции. Но поскольку некоторые из этих должностей остались вакантными, мобилизация остановилась. Полевые командиры подтвердили, что с осени к ним прибыло мало новых людей.

«У нас прямая беда с личным составом», — сказал Никита, заместитель командира пехотного батальона. «Потому что это война, и гибнет пехота, защищающаясь».

«Я разговариваю со своими друзьями, также с офицерами других частей и с пехотинцами. Везде почти одинаковая ситуация», — добавил Никита.

Нехватка боеприпасов и оружия также является проблемой. Командир, чье подразделение недавно перебросили на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал, что получил 10 снарядов для двух гаубиц. Зеленский признал, что поставки артиллерийских боеприпасов замедлились, поскольку ЕС изо всех сил пытается произвести достаточное количество снарядов для удовлетворения потребностей Украины, а пакет помощи в Вашингтоне по-прежнему застопорился.

Нехватка кадров может иметь эффект домино, говорят украинские военные на местах.

Особенно зимой, когда погодные условия тяжелые, пехоту следует выводить через три дня. Но из-за нехватки войск в подразделениях их развертывание продлевается, или личный состав, предназначенный для тыла, оказывается вынужденным выполнять обязанности на передовой, хотя он плохо к этому подготовлен. Войска, морально и физически истощенные из-за переутомления, иногда не могут защитить свои посты, позволяя РФ — с большей живой силой и боеприпасами — продвигаться вперед.

«Их нужно кем-то заменить», — сказал командир батальона Александр. «Их заменить некем, поэтому у них падает моральный дух, они болеют или получают обморожения. Они заканчиваются. Их некому заменить. Фронт рушится. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей; никто не приходит в армию. Почему никто не идет в армию? Потому что страна не говорила людям, что им следует идти в армию. Государство не смогло объяснить людям, что им следует идти в армию. Те, кто знал, что им пора идти, уже все кончились».

41-летний Сергей, командир взвода, сражающийся в Авдеевке, месте наиболее интенсивных российских нападений, говорит, что его и его людей редко меняют после трех дней. Чаще проходит пять дней, а то и 10.

Дмитрий, еще один заместитель командира батальона в другой бригаде, сказал, что его пехота обычно получает два дня отдыха после 5-10 дней удержания линии, а поскольку большинство его солдат старше 40 лет, их недостаточная физическая подготовка усугубляет проблемы.

«Вы можете это почувствовать; люди истощены как морально, так и физически», — сказал Сергей. «Очень тяжело, погодные условия, постоянные обстрелы. Они оказывают огромное влияние на психику человека».

Отсутствие ротации является проблемой всей украинской армии, а не только пехоты, находящейся на передовой. Солдаты могут получить несколько выходных, чтобы поехать домой и повидаться со своими семьями, но редко больше. Они говорят, что у них все еще есть мотивация сражаться с российскими захватчиками. Но им тоже нужен отдых и больше людей рядом с ними.

Зеленский попросил военных и парламент подготовить закон о демобилизации тех, кто воюет почти два года. Члены парламента, работающие над законопроектом, заявили, что обсуждают план демобилизации или «демобилизации» солдат, которые находились на фронте 36 месяцев. Но для этого потребуется послать людей, чтобы заменить их.

«Каждый солдат думает о том парне, который ходит по Днепру, Львову или Киеву», — сказал Никита. «Они думают о них и тоже хотят отдохнуть. Конечно, в их головах появляется мысль: там какие-то ребята просто гуляют, а мы здесь».