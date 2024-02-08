Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP

Українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти, що призводить до виснаження та зниження бойового духу на лінії фронту, заявили цього тижня військовослужбовці на місцях — нова небезпечна динаміка для Києва, яка сталася майже за два роки після початку важкої та кривавої війни з РФ, пише The Washington Post.

Близько дюжини солдатів і командирів на лінії фронту розповіли The Washington Post, що дефіцит кадрів – це найгостріша проблема зараз, оскільки РФ повернула собі наступальну ініціативу на полі бою та активізує атаки.

Один командир батальйону механізованої бригади, що бореться на сході України, сказав, що в його підрозділі нині є менше 40 піхотинців — солдатів, які дислоковані в прифронтових траншеях і стримують російські атаки. За словами командувача, у повністю укомплектованому батальйоні їх буде понад 200 осіб.

Інший командир піхотного батальйону іншої бригади заявив, що його підрозділ також виснажений.

Опитані солдати говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені виступати публічно та їх можуть покарати за коментарі.

Повідомлення про гостру нестачу військ надходять на фоні того, як президент Володимир Зеленський готується замінити головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного, при цьому одна з головних розбіжностей полягає в тому, скільки нових солдатів Україні необхідно мобілізувати.

В адміністрації президента України відмовилися від коментарів, перенаправивши питання до Міноборони, яке, своєю чергою, передало питання до Генштабу ЗСУ.

Залужний повідомив Зеленському, що Україні необхідно близько 500 000 нових військовослужбовців, але президент спростував цю цифру у приватному та публічному порядку. Зеленський заявив, що хоче отримати від військового керівництва України більше обґрунтувань щодо того, чому необхідно так багато призовників, а також висловив стурбованість з приводу того, як Київ їм платитиме.

Фінансова допомога західних партнерів не може бути використана для виплати зарплат солдатам, а бюджет України вже зазнає труднощів, оскільки пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, запропонований президентом Байденом, зупинився у Конгресі. ЄС минулого тижня затвердив допомогу на суму близько 54 мільярдів доларів після того, як її відклали на кілька тижнів через протидію з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Дебати в Києві про мобілізацію – і про те, якою мірою країна має її прискорити – розлютили солдатів на передовій.

Олександр, командир батальйону, розповів, що роти його підрозділ укомплектований лише на 35%. Другий командир батальйону штурмової бригади розповів, що це є типовим для підрозділів, які виконують бойові завдання.

На запитання, скільки нових солдатів він отримав, не рахуючи тих, хто повернувся після поранень, Олександр відповів, що за останні п’ять місяців до його батальйону відправили п’ятьох людей. Він та інші командири заявили, що новобранці, як правило, погано навчені. І це створює дилему, кого відправляти на поле бою, тому що підкріплення вкрай необхідне, навіть попри те, що новачки, швидше за все, будуть поранені або вбиті через відсутність досвіду.

“Основа всього – брак людей”, – сказав Олександр.

“Куди ми йдемо? Я не знаю», — додав він. «Позитивного прогнозу немає. Абсолютно ніякого. Це закінчиться безліччю смертей, глобальним провалом. І швидше за все, я думаю, фронт повалиться десь, як це сталося з ворогом у 2022 році, на Харківщині».

Восени 2022 року українці скористалися слабким місцем на лінії фронту РФ, де сили Москви були недостатньо укомплектовані, і зуміли звільнити більшу частину північно-східного регіону під час швидкого тижневого вересневого наступу. Президент РФ Путін відреагував на ганебну поразку, оголосивши мобілізацію у своїй країні.

Український парламент перебуває у процесі перегляду законопроєкт про мобілізацію, який знизить мінімальний призовний вік із 27 до 25 років. Але законодавці, які працюють над законопроєктом, та військові визнали, що Київ погано впорався з поясненням громадськості, чому необхідно відправити більше людей на фронт.

Натомість у серпні Зеленський звільнив голів усіх регіональних військкоматів України, пославшись на побоювання з приводу корупції. Але, оскільки деякі з цих посад залишилися вакантними, мобілізація зупинилася. Польові командири підтвердили, що з осені до них прибуло мало нових людей.

“У нас пряма біда з особовим складом”, – сказав Микита, заступник командира піхотного батальйону. «Бо це війна, і гине піхота, що захищається».

«Я розмовляю зі своїми друзями, також з офіцерами інших частин та з піхотинцями. Скрізь майже однакова ситуація», – додав Микита.

Нестача боєприпасів і зброї також є проблемою. Командир, підрозділ якого нещодавно перекинули на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць. Зеленський визнав, що постачання артилерійських боєприпасів сповільнилося, оскільки ЄС щосили намагається зробити достатню кількість снарядів для задоволення потреб України, а пакет допомоги у Вашингтоні, як і раніше, застопорився.

Нестача кадрів може мати ефект доміно, кажуть українські військові на місцях.

Особливо взимку, коли погодні умови важкі, піхоту слід виводити раз на три дні. Але через брак військових у підрозділах їх розгортання продовжується, та особовий склад, призначений для тилу, виявляється змушеним виконувати обов’язки на передовий, хоча він погано до цього підготовлений. Війська, морально і фізично виснажені через перевтому, іноді не можуть захистити свої пости, дозволяючи РФ — з більшою живою силою та боєприпасами — просуватися вперед.

“Їх треба кимось замінити”, – сказав командир батальйону Олександр. «Їх замінити нікому, тому в них падає моральний дух, вони хворіють чи одержують обмороження. Вони закінчуються. Їх нема кому замінити. Фронт руйнується. Чому ми не можемо їх замінити? Тому що у нас немає людей; ніхто не приходить до армії. Чому ніхто не йде до армії? Бо країна не казала людям, що їм слід іти до армії. Держава не змогла пояснити людям, що їм слід іти до армії. Ті, хто знав, що їм час іти, уже всі скінчилися».

41-річний Сергій, командир взводу, який бореться в Авдіївці, на місці найінтенсивніших російських нападів, каже, що його та його людей рідко змінюють після трьох днів. Найчастіше минає п’ять днів, а то й десять.

Дмитро, ще один заступник командира батальйону в іншій бригаді, сказав, що його піхота зазвичай отримує два дні відпочинку після 5-10 днів утримання лінії, а оскільки більшість його солдатів старше 40 років, їхня недостатня фізична підготовка посилює проблеми.

«Ви можете це відчути; люди виснажені як морально, так і фізично», – сказав Сергій. «Дуже важко, погодні умови, постійні обстріли. Вони дуже впливають на психіку людини».

Відсутність ротації є проблемою всієї української армії, а не лише піхоти, яка перебуває на передовій. Солдати можуть отримати кілька вихідних, щоб поїхати додому та побачитись зі своїми сім’ями, але рідко більше. Вони кажуть, що вони все ще мають мотивацію боротися з російськими загарбниками. Але їм теж потрібний відпочинок і більше людей поруч із ними.

Зеленський попросив військових та парламент підготувати закон про демобілізацію тих, хто воює майже два роки. Члени парламенту, які працюють над законопроєктом, заявили, що обговорюють план демобілізації або демобілізації солдатів, які перебували на фронті 36 місяців. Але для цього потрібно надіслати людей, щоб замінити їх.

«Кожен солдат думає про того хлопця, який ходить Дніпром, Львовом чи Києвом», — сказав Микита. «Вони думають про них і теж хочуть відпочити. Звісно, ​​в їхніх головах з’являється думка: там якісь хлопці просто гуляють, а ми тут».