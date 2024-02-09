19 тысяч дел о нарушении законов войны расследовали на Харьковщине в 2023 году
Почти 19 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ) расследовали прокуроры в 2023 году в Харьковской области.
Еще четыре производства расследовали по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны (ст. 437 УКУ) и одно — по факту геноцида (ст. 442 УКУ), рассказал руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков, подводя итоги прошлого года.
По факту нарушения законов и обычаев войны сообщили о подозрении 42 лицам в 24 уголовных производствах, из них 33 военных РФ и шестеро участников незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».
«На деоккупированных территориях выявлено 25 помещений, где пытали мирных жителей. По результатам досудебного расследования уголовных производств указанной категории сообщено о подозрении 16 лицам: 13 из которых — военнослужащие ВС РФ, в том числе двое наемников ЧВК «Редут» и сотрудник ФСБ РФ, и трое военнослужащих «ЛНР», — рассказал Фильчаков.
Читайте также: Больше всего российских пыточных в Украине обнаружили на Харьковщине – 28
Четыре обвинительных акта в отношении восьмерых человек направили в суд. Все они являются российскими военными, среди них двое наемников ЧВК «Редут».
«Работа по установлению всех командиров армии Российской Федерации, которые отдавали преступные приказы и нарушили законы и обычаи войны, продолжается», — добавил Фильчаков.
Читайте также: Коррупция на Харьковщине: в 2023 году в суды направили 135 обвинительных актов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, преступления, прокуратура, пыточные, Фильчаков, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «19 тысяч дел о нарушении законов войны расследовали на Харьковщине в 2023 году»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 19 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ) расследовали прокуроры в 2023 году в Харьковской области.".