19 тысяч дел о нарушении законов войны расследовали на Харьковщине в 2023 году

Почти 19 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ) расследовали прокуроры в 2023 году в Харьковской области.

Еще четыре производства расследовали по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны (ст. 437 УКУ) и одно — по факту геноцида (ст. 442 УКУ), рассказал руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков, подводя итоги прошлого года.

По факту нарушения законов и обычаев войны сообщили о подозрении 42 лицам в 24 уголовных производствах, из них 33 военных РФ и шестеро участников незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

«На деоккупированных территориях выявлено 25 помещений, где пытали мирных жителей. По результатам досудебного расследования уголовных производств указанной категории сообщено о подозрении 16 лицам: 13 из которых — военнослужащие ВС РФ, в том числе двое наемников ЧВК «Редут» и сотрудник ФСБ РФ, и трое военнослужащих «ЛНР», — рассказал Фильчаков.

Четыре обвинительных акта в отношении восьмерых человек направили в суд. Все они являются российскими военными, среди них двое наемников ЧВК «Редут».

«Работа по установлению всех командиров армии Российской Федерации, которые отдавали преступные приказы и нарушили законы и обычаи войны, продолжается», — добавил Фильчаков.