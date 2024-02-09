Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

19 тис. справ про порушення законів війни розслідували на Харківщині у 2023-му

Суспільство 19:04   09.02.2024
Олена Нагорна
19 тис. справ про порушення законів війни розслідували на Харківщині у 2023-му

Майже 19 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) розслідували прокурори у 2023 році в Харківській області.

Ще чотири провадження розслідували за фактом планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ) та одне – за фактом геноциду (ст. 442 ККУ), розповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, підбиваючи підсумки минулого року.

За фактом порушення законів та звичаїв війни повідомили про підозру 42 особам у 24 кримінальних провадженнях, з них 33 військових РФ та шестеро учасників незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”.

“На деокупованих територіях виявлено 25 приміщень, де катували мирних жителів. За наслідками досудового розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії повідомлено про підозру 16 особам: 13 з яких – військовослужбовці ЗС РФ, зокрема двоє найманців ПВК «Редут» та співробітник ФСБ РФ, та троє військовослужбовців «ЛНР»”, – розповів Фільчаков.

Читайте також: Найбільше російських катівень в Україні виявили на Харківщині – 28

Чотири обвинувальні акти стосовно восьми осіб направлені до суду. Усі вони є російськими військовими, серед них двоє найманців ПВК «Редут».

“Робота щодо встановлення всіх командирів армії Російської Федерації, які віддавали злочинні накази та порушили закони та звичаї війни, триває”, – додав Фільчаков.

Читайте також: Корупція на Харківщині: у 2023 році до судів скерували 135 обвинувальних актів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
За те, що харків’ян проганяють із газонів парків, мерія заплатить 10 млн. грн.
За те, що харків’ян проганяють із газонів парків, мерія заплатить 10 млн. грн.
09.02.2024, 19:29
19 тис. справ про порушення законів війни розслідували на Харківщині у 2023-му
19 тис. справ про порушення законів війни розслідували на Харківщині у 2023-му
09.02.2024, 19:04
Сніжить на Харківщині: ситуація на дорогах, попередження синоптиків (відео)
Сніжить на Харківщині: ситуація на дорогах, попередження синоптиків (відео)
09.02.2024, 12:10
Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці
Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці
09.02.2024, 11:41
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
09.02.2024, 10:40
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
09.02.2024, 11:10

Новини за темою:

20:52
Ще сотню захисників повернули в Україну з російського полону (фото, відео)
15:55
Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP
15:26
В Україну з полону РФ повернули 207 людей, серед них – оборонці Харківщини
18:48
Мама загинула, а малюків урятували харківські військові (відео)
20:36
Нова професія та гранти на бізнес – перспективи для захисників на Харківщині

Ви читали новину: «19 тис. справ про порушення законів війни розслідували на Харківщині у 2023-му»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 19:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 19 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) розслідували прокурори у 2023 році в Харківській області.".