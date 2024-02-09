19 тис. справ про порушення законів війни розслідували на Харківщині у 2023-му

Майже 19 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) розслідували прокурори у 2023 році в Харківській області.

Ще чотири провадження розслідували за фактом планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ) та одне – за фактом геноциду (ст. 442 ККУ), розповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, підбиваючи підсумки минулого року.

За фактом порушення законів та звичаїв війни повідомили про підозру 42 особам у 24 кримінальних провадженнях, з них 33 військових РФ та шестеро учасників незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”.

“На деокупованих територіях виявлено 25 приміщень, де катували мирних жителів. За наслідками досудового розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії повідомлено про підозру 16 особам: 13 з яких – військовослужбовці ЗС РФ, зокрема двоє найманців ПВК «Редут» та співробітник ФСБ РФ, та троє військовослужбовців «ЛНР»”, – розповів Фільчаков.

Чотири обвинувальні акти стосовно восьми осіб направлені до суду. Усі вони є російськими військовими, серед них двоє найманців ПВК «Редут».

“Робота щодо встановлення всіх командирів армії Російської Федерації, які віддавали злочинні накази та порушили закони та звичаї війни, триває”, – додав Фільчаков.