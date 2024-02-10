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Удары БпЛА по Харькову: двести ГСЧСников работали на местах «прилетов» (видео)

Общество 08:15   10.02.2024
Виктория Яковенко
Удары БпЛА по Харькову: двести ГСЧСников работали на местах «прилетов» (видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На месте ударов «шахедов» по Немышлянскому району Харькова работали 200 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС.

«Горели 14 частных жилых домов на общей площади около 3700 кв.м., складское помещение на площади 600 кв.м. Кроме того, произошел масштабный пожар на объекте гражданской инфраструктуры», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сейчас идет ликвидация пожара и разборы конструкций жилых домов, добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00: спасены 4 человека, 50 — эвакуированы. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом. По состоянию на 07:00 известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.

Читайте также: Спасатели до сих пор тушат пожары в Харькове, спасены полсотни человек (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте ударов «шахедов» по Немышлянскому району Харькова работали 200 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС.".