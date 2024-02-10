Спасатели до сих пор тушат пожары в Харькове, спасены полсотни человек (фото)

В результате атаки «шахедов» на Харьков пострадала гражданская инфраструктура. В городе возникли несколько масштабных пожаров, над ликвидацией которых сейчас работают спасатели.

«ГСЧС удалось локализовать пожар в жилом квартале, спасли от распространения огня 25 домов. Однако более десятка домов сгорело дотла. Более полусотни человек спасли этой ночью во время пожаров чрезвычайники и полицейские», — сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.

Тела пятерых человек, среди которых трое детей, нашли в одном доме в Харькове, еще двоих человек — в другом, отметил Клименко. Он добавил, что сейчас известно о трех раненых.

«Работают следователи и криминалисты, документирующие военное преступление РФ и отбирающие образцы ДНК для идентификации тел», — заявил Клименко.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00: спасены 4 человека, 50 — эвакуированы. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом. По состоянию на 07:00 известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.