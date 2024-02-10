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Рятувальники досі гасять пожежі у Харкові, врятовано півсотні людей (фото)

Суспільство 07:55   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Рятувальники досі гасять пожежі у Харкові, врятовано півсотні людей (фото) Фото: Ігор Клименко

Внаслідок атаки «шахедів» на Харків постраждала цивільна інфраструктура. У місті виникли декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких наразі працюють рятувальники.

«ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент. Понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж надзвичайники та поліцейські», – повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.

Тіла п’ятьох людей, серед яких троє дітей, знайшли в одному будинку у Харкові, ще двох людей — в іншому, зазначив Клименко.

Він додав, що наразі відомо про трьох поранених.

«Працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин РФ та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл», – заявив Клименко.

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Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00: врятовано 4 особи, 50 евакуйовано. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом. Станом на 07:00 відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки «шахедів» на Харків постраждала цивільна інфраструктура. У місті виникли декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких наразі працюють рятувальники.".