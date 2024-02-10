Удари БпЛА по Харкову: 200 ДСНСників працювали на місцях «прильотів» (відео)

На місці ударів «шахедів» по Немишлянському району Харкову працювали 200 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС.

«Горіли 14 приватних житлових будинків на загальній площі близько 3700 кв.м, складське приміщення на площі 600 кв.м. Крім того, сталася масштабна пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Наразі триває ліквідація пожежі та розбори конструкцій житлових будинків, додали рятувальники.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00: врятовано 4 особи, 50 евакуйовано. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом. Станом на 07:00 відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців.