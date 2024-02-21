Около 400 мощных баллистических ракет Иран отправил РФ – Reuters

Иран предоставил РФ около 400 ракет, включая снаряды из семейства баллистических ракет малой дальности «Фатех-110», таких, как «Зольфагар», способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км, сообщает Reuters.

Поставки стартовали в начале января после того, как сделку оформили на встречах в конце прошлого года между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые прошли в Тегеране и Москве, сообщил один из иранских источников.

Иранский военный чиновник, сообщил, что было по крайней мере четыре партии ракет, и в ближайшие недели их будет еще больше.

Некоторые ракеты отправили в РФ через Каспийское море, а другие доставили самолетом.

«Поставок будет больше», — сказал второй иранский чиновник. «Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы пожелаем».

В октябре истек срок действия ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. Однако США и ЕС сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений по поводу экспорта оружия его доверенным лицам на Ближнем Востоке и в РФ.

Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров, но пока не было никаких признаков того, что поставки состоялись.

Пентагон не сразу ответил на просьбу прокомментировать поставки ракет.

Главный прокурор Украины заявил в пятницу, что баллистические ракеты, поставленные Северной Кореей в Россию, оказались ненадежными на поле боя: только две из 24 поразили свои цели.

Джеффри Льюис, эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, сказал, что семейство ракет «Фатех-110» и «Золфагар» являются высокоточным оружием, в отличие от северокорейских ракет.

«Они используются, чтобы нацеливаться на предметы, имеющие высокую ценность и требующие точного повреждения», — сказал Льюис, добавив, что 400 боеприпасов могут нанести значительный ущерб.