Близько 400 потужних балістичних ракет Іран відправив РФ – Reuters

Іран надав РФ близько 400 ракет, включаючи снаряди із сімейства балістичних ракет малої дальності «Фатех-110», таких як «Зольфагар», які здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км, повідомляє Reuters.

Постачання стартувало на початку січня після того, як угоду оформили на зустрічах наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими та представниками служб безпеки, які пройшли в Тегерані та Москві, повідомило одне з іранських джерел.

Іранський військовий чиновник повідомив, що було принаймні чотири партії ракет, і найближчими тижнями їх буде ще більше.

Деякі ракети відправили до РФ Каспійським морем, інші доставили літаком.

“Постачання буде більше”, – сказав другий іранський чиновник. «Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, в яку ми забажаємо».

У жовтні минув термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій. Проте США та ЄС зберегли санкції щодо програми балістичних ракет Ірану на тлі побоювань щодо експорту зброї її довіреним особам на Близькому Сході та РФ.

Офіційний представник США повідомив агентству Reuters, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів, але поки що не було жодних ознак того, що постачання відбулося.

Головний прокурор України заявив у п’ятницю, що балістичні ракети, поставлені Північною Кореєю до РФ, виявилися ненадійними на полі бою: лише дві з 24 вразили свої цілі.

Джеффрі Льюїс, експерт Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, сказав, що сімейство ракет “Фатех-110” і “Золфагар” є високоточною зброєю, на відміну від північнокорейських ракет.

“Їх використовують, щоб націлюватися на об’єкти, що мають високу цінність і потребують точного наведення”, – сказав Льюїс, додавши, що 400 боєприпасів можуть завдати значної шкоди.