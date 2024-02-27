Мужчину, которого 4 года разыскивали за попытку убийства, поймали в Харькове
Мужчину удалось разыскать благодаря мобильному, который он для отвода глаз попросил включить возле фронта на Донбассе, сообщили в Нацполиции.
3 июля 2019 после рюмки мужчина поссорился и несколько раз ударил своего знакомого ножом, который от ранений чуть не умер. Когда нападавшему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство, он сбежал от суда и его объявили в розыск.
Но 27 февраля следователи уголовного розыска и спецназовцы задержали 35-летнего жителя Харькова.
Чтобы избежать суда, мужчина передал свой мобильный знакомому и попросил включить его в Донецкой области возле зоны боевых действий. Потом полицейские установили, что разыскиваемый может скрываться в одном из частных домов в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коп, мобильный, мужчина, нападение, Нацполиция, нож, полиция, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 18:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину удалось разыскать благодаря мобильному, который он для отвода глаз попросил включить возле фронта на Донбассе, сообщили в Нацполиции.".