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Мужчину, которого 4 года разыскивали за попытку убийства, поймали в Харькове

Происшествия 18:11   27.02.2024
Оксана Якушко
Мужчину, которого 4 года разыскивали за попытку убийства, поймали в Харькове

Мужчину удалось разыскать благодаря мобильному, который он для отвода глаз попросил включить возле фронта на Донбассе, сообщили в Нацполиции.

3 июля 2019 после рюмки мужчина поссорился и несколько раз ударил своего знакомого ножом, который от ранений чуть не умер. Когда нападавшему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство, он сбежал от суда и его объявили в розыск.

Но 27 февраля следователи уголовного розыска и спецназовцы задержали 35-летнего жителя Харькова.

Чтобы избежать суда, мужчина передал свой мобильный знакомому и попросил включить его в Донецкой области возле зоны боевых действий. Потом полицейские установили, что разыскиваемый может скрываться в одном из частных домов в Харькове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 18:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину удалось разыскать благодаря мобильному, который он для отвода глаз попросил включить возле фронта на Донбассе, сообщили в Нацполиции.".