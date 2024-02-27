Мужчину, которого 4 года разыскивали за попытку убийства, поймали в Харькове

Мужчину удалось разыскать благодаря мобильному, который он для отвода глаз попросил включить возле фронта на Донбассе, сообщили в Нацполиции.

3 июля 2019 после рюмки мужчина поссорился и несколько раз ударил своего знакомого ножом, который от ранений чуть не умер. Когда нападавшему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство, он сбежал от суда и его объявили в розыск.

Но 27 февраля следователи уголовного розыска и спецназовцы задержали 35-летнего жителя Харькова.

Чтобы избежать суда, мужчина передал свой мобильный знакомому и попросил включить его в Донецкой области возле зоны боевых действий. Потом полицейские установили, что разыскиваемый может скрываться в одном из частных домов в Харькове.