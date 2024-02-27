Чоловіка, якого 4 роки розшукували за спробу вбивства, впіймали копи у Харкові
Чоловіка вдалося розшукати завдяки мобільному, який він задля того, щоб відволікти увагу, попросив увімкнути біля фронту на Донбасі, повідомили у Нацполіції.
3 липня 2019 року після чарки чоловік посварився і кілька разів ударив свого знайомого ножем, який від поранень мало не помер. Коли нападнику повідомили про підозру за замах на умисне вбивство, він втік від суду та його оголосили у розшук.
Але 27 лютого слідчі карного розшуку та спецпризначенці затримали 35-річного мешканця Харкова.
Щоб уникнути притягнення до суду, чоловік передав свій мобільний невстановленій особі та попросив увімкнути його на території Донецької області біля зони бойових дій. Надалі поліціянти встановили, що розшукуваний може переховуватись в одному з приватних домоволодінь на території Харкова.
Читайте також: Харків’янин забив знайому сокирою, щоб не віддавати 7 тис. грн боргу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: коп, мобильный, нападение, Нацполиция, нож, поліція, Харків, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловіка, якого 4 роки розшукували за спробу вбивства, впіймали копи у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 18:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка вдалося розшукати завдяки мобільному, який він задля того, щоб відволікти увагу, попросив увімкнути біля фронту на Донбасі, повідомили у Нацполіції.".