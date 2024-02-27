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Чоловіка, якого 4 роки розшукували за спробу вбивства, впіймали копи у Харкові

Події 18:11   27.02.2024
Оксана Якушко
Чоловіка, якого 4 роки розшукували за спробу вбивства, впіймали копи у Харкові

Чоловіка вдалося розшукати завдяки мобільному, який він задля того, щоб відволікти увагу, попросив увімкнути біля фронту на Донбасі, повідомили у Нацполіції.

3 липня 2019 року після чарки чоловік посварився і кілька разів ударив свого знайомого ножем, який від поранень мало не помер. Коли нападнику повідомили про підозру за замах на умисне вбивство, він втік від суду та його оголосили у розшук.

Але 27 лютого слідчі карного розшуку та спецпризначенці затримали 35-річного мешканця Харкова.

Щоб уникнути притягнення до суду, чоловік передав свій мобільний невстановленій особі та попросив увімкнути його на території Донецької області біля зони бойових дій. Надалі поліціянти встановили, що розшукуваний може переховуватись в одному з приватних домоволодінь на території Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 18:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка вдалося розшукати завдяки мобільному, який він задля того, щоб відволікти увагу, попросив увімкнути біля фронту на Донбасі, повідомили у Нацполіції.".