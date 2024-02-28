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Завтра трамваи изменят свои маршруты на Салтовке в Харькове

Общество 17:17   28.02.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваи изменят свои маршруты на Салтовке в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 29 февраля, с 9:30 до 15:30, трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 29 февраля, с 9:30 до 15:30, трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".