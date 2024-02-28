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Завтра трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові

Суспільство 17:17   28.02.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові Фото: Харківська міськрада

Завтра, 29 лютого, з 9:30 до 15:30, трамваї №16, 16-А та 27 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 17:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 29 лютого, з 9:30 до 15:30, трамваї №16, 16-А та 27 не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".