18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине

29 февраля около 12:30 российский беспилотник ударил по дороге в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получил ранение 18-летний парень. По предварительным данным, удар был нанесен FPV-дроном.

В 14:00 россияне повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.