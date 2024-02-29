Live
  • Чт 29.02.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.21
  • EUR 41.3

18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине

Происшествия 17:30   29.02.2024
Оксана Якушко
18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине

29 февраля около 12:30 российский беспилотник ударил по дороге в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получил ранение 18-летний парень. По предварительным данным, удар был нанесен FPV-дроном.

В 14:00 россияне повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.

Читайте также: Россияне ударили по предприятию в Волчанске: ранены охранники (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
28.02.2024, 11:26
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
29.02.2024, 11:36
Главные новости Харькова 29 февраля: поймали наводчицу, обстрелы, фронт
Главные новости Харькова 29 февраля: поймали наводчицу, обстрелы, фронт
29.02.2024, 15:58
Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса
Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса
29.02.2024, 13:40
Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW
Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW
28.02.2024, 09:27
18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине
18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине
29.02.2024, 17:30

Новости по теме:

16:50
Нацгвардейцы из Харькова сбили два российских БпЛА (видео)
16:15
Двое мужчин получили ранения в результате обстрела Купянщины (фото)
22:57
Shahed ударил по району жилой застройки в Харькове, начался пожар — Терехов
14:16
Идеальная ПВО. Чем, как и возможно ли защитить Харьков от ракетных ударов РФ
12:27
ВСУ уничтожила группу военных РФ возле Синьковки на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 февраля около 12:30 российский беспилотник ударил по дороге в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".