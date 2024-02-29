18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине
29 февраля около 12:30 российский беспилотник ударил по дороге в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Получил ранение 18-летний парень. По предварительным данным, удар был нанесен FPV-дроном.
В 14:00 россияне повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: беспилотник, БПЛА, волчанск, дрон, удар, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 февраля около 12:30 российский беспилотник ударил по дороге в Волчанске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".