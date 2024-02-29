18-річний хлопець поранений внаслідок ударів РФ по Вовчанську на Харківщині
29 лютого близько 12:30 російський безпілотник ударив у дорогу у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Отримав поранення 18-річний хлопець. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном.
О 14:00 росіяни повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: беспилотник, БПЛА, вовчанськ, дрон, удар, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 лютого близько 12:30 російський безпілотник ударив у дорогу у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".