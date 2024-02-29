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18-річний хлопець поранений внаслідок ударів РФ по Вовчанську на Харківщині

Події 17:30   29.02.2024
Оксана Якушко
18-річний хлопець поранений внаслідок ударів РФ по Вовчанську на Харківщині

29 лютого близько 12:30 російський безпілотник ударив у дорогу у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Отримав поранення 18-річний хлопець. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном.

О 14:00 росіяни повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «18-річний хлопець поранений внаслідок ударів РФ по Вовчанську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 лютого близько 12:30 російський безпілотник ударив у дорогу у Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".