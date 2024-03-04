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РФ обстреливала приграничье Харьковщины во время разгрузки гуманитарки (фото)

Происшествия 12:28   04.03.2024
Виктория Яковенко
РФ обстреливала приграничье Харьковщины во время разгрузки гуманитарки (фото) Фото: «Заря»

Около 10:50 4 марта армия РФ из артиллерии ударила по селу Ивашки Золочевской громады.

«Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел во время разгрузки помощи в гуманитарный центр. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:50 4 марта армия РФ из артиллерии ударила по селу Ивашки Золочевской громады.".