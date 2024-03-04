РФ обстреливала приграничье Харьковщины во время разгрузки гуманитарки (фото)
Фото: «Заря»
Около 10:50 4 марта армия РФ из артиллерии ударила по селу Ивашки Золочевской громады.
«Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел во время разгрузки помощи в гуманитарный центр. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гуманитарка, обстрел, приграничье, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:50 4 марта армия РФ из артиллерии ударила по селу Ивашки Золочевской громады.".