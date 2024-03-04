РФ обстреливала приграничье Харьковщины во время разгрузки гуманитарки (фото)

Около 10:50 4 марта армия РФ из артиллерии ударила по селу Ивашки Золочевской громады.

«Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел во время разгрузки помощи в гуманитарный центр. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».