РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки

Близько 10:50 4 березня армія РФ з артилерії вдарили по селу Івашки Золочівської громади.

«Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження допомоги у гуманітарний центр. На щастя обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».