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РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки

Події 12:28   04.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки Фото: “Зоря”

Близько 10:50 4 березня армія РФ з артилерії вдарили по селу Івашки Золочівської громади.

«Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження допомоги у гуманітарний центр. На щастя обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 12:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:50 4 березня армія РФ з артилерії вдарили по селу Івашки Золочівської громади.".