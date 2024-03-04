РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки
Фото: “Зоря”
Близько 10:50 4 березня армія РФ з артилерії вдарили по селу Івашки Золочівської громади.
«Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження допомоги у гуманітарний центр. На щастя обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
Читайте також: Обстріли: на Харківщині є постраждалий, Вовчанськ горів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: гуманитарка, обстріл, приграничье, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ обстрілювала прикордоння Харківщини під час розвантаження гуманітарки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:50 4 березня армія РФ з артилерії вдарили по селу Івашки Золочівської громади.".