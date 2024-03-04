«Срочно нужны деньги на лечение» — харьковчанин обманул 12 человек

34-летний харьковчанин, ранее уже судимый, обманул жителей Харькова, Винницы, Хмельницкого, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Злоумышленник действовал по «классической» схеме — звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую давал мошенник. Однако некоторые из них распознали обман и вовремя завершили разговор со злоумышленником.

В общей сложности люди перевели мошеннику от одной до шести тысяч гривен. В настоящее время установлено 12 эпизодов мошенничества.

Мужчину держат под стражей. Киевская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины по факту мошенничества.