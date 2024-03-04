«Срочно нужны деньги на лечение» — харьковчанин обманул 12 человек
34-летний харьковчанин, ранее уже судимый, обманул жителей Харькова, Винницы, Хмельницкого, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Злоумышленник действовал по «классической» схеме — звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую давал мошенник. Однако некоторые из них распознали обман и вовремя завершили разговор со злоумышленником.
В общей сложности люди перевели мошеннику от одной до шести тысяч гривен. В настоящее время установлено 12 эпизодов мошенничества.
Мужчину держат под стражей. Киевская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины по факту мошенничества.
Читайте также: Афера в Instagram: житель Харьковщины обманул женщину на 1 млн грн
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, лечение, мошенник, мошенничество, мужчина, обман, суд, харків'янин, Харьков, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Срочно нужны деньги на лечение» — харьковчанин обманул 12 человек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний харьковчанин, ранее уже судимый, обманул жителей Харькова, Винницы, Хмельницкого, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, сообщила Харьковская областная прокуратура.".