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«Срочно нужны деньги на лечение» — харьковчанин обманул 12 человек

Происшествия 17:33   04.03.2024
Оксана Якушко
«Срочно нужны деньги на лечение» — харьковчанин обманул 12 человек

34-летний харьковчанин, ранее уже судимый, обманул жителей Харькова, Винницы, Хмельницкого,  Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Злоумышленник действовал по «классической» схеме — звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую давал мошенник. Однако некоторые из них распознали обман и вовремя завершили разговор со злоумышленником.

В общей сложности люди перевели мошеннику от одной до шести тысяч гривен. В настоящее время установлено 12 эпизодов мошенничества.

Мужчину держат под стражей. Киевская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины по факту мошенничества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний харьковчанин, ранее уже судимый, обманул жителей Харькова, Винницы, Хмельницкого,  Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, сообщила Харьковская областная прокуратура.".