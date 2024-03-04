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«Терміново потрібні гроші на лікування» — харків’янин обдурив 12 людей

Події 17:33   04.03.2024
Оксана Якушко
«Терміново потрібні гроші на лікування» — харків’янин обдурив 12 людей

34-річний харків’янин, який раніше вже буз засуджений, та ще й мав не зняту і не погашену судимість, обдурив мешканців Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зловмисник діяв за «класичною» схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив до лікарні і терміново потребує грошей на лікування. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку давав шахрай. Однак деякі з них розпізнали обман і вчасно завершити розмову зі зловмисником.

Загалом люди переказали шахраю від однієї до шести тисяч гривень. Наразі встановлено 12 епізодів шахрайства.

Чоловіка тримають під вартою. Київська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом шахрайства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний харків’янин, який раніше вже буз засуджений, та ще й мав не зняту і не погашену судимість, обдурив мешканців Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, повідомила Харківська обласна прокуратура.".