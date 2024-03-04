«Терміново потрібні гроші на лікування» — харків’янин обдурив 12 людей
34-річний харків’янин, який раніше вже буз засуджений, та ще й мав не зняту і не погашену судимість, обдурив мешканців Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Зловмисник діяв за «класичною» схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив до лікарні і терміново потребує грошей на лікування. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку давав шахрай. Однак деякі з них розпізнали обман і вчасно завершити розмову зі зловмисником.
Загалом люди переказали шахраю від однієї до шести тисяч гривень. Наразі встановлено 12 епізодів шахрайства.
Чоловіка тримають під вартою. Київська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом шахрайства.
Читайте також: Афера в Instagram: мешканець Харківщини обдурив жінку на 1 млн грн
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гроші, лечение, мошенник, мошенничество, обман, суд, Харків, харків'янин, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Терміново потрібні гроші на лікування» — харків’янин обдурив 12 людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний харків’янин, який раніше вже буз засуджений, та ще й мав не зняту і не погашену судимість, обдурив мешканців Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, повідомила Харківська обласна прокуратура.".