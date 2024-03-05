На Харьковщине обстрелами повредили электросети в трех населенных пунктах

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации с энергоснабжением на Харьковщине 5 марта.

«Возобновлено электроснабжение более 2 тысяч потребителей. Продолжается осмотр повреждений сетей в трех населенных пунктах, подвергшихся новым обстрелам. Всего в области остаются без напряжения 15,5 тысячи точек учета», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Накануне Харьковоблэнерго сообщило, что ремонтники восстановили электроснабжение в селе Липцы, где без света после российского обстрела оказались 2000 потребителей.