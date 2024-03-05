На Харківщині обстрілами пошкодили електромережі у трьох населених пунктах
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію з енергопостачанням на Харківщині 5 березня.
“Відновлено електропостачання понад 2 тисячам споживачів. Триває огляд пошкоджень мереж у 3 населених пунктах, які зазнали нових обстрілів. Всього в області залишаються без напруги 15,5 тисячі точок обліку”, — повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Напередодні Харківобленерго повідомило, що ремонтники відновили електропостачання в селі Липці, де без світла після російського обстрілу опинилися 2000 споживачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію з енергопостачанням на Харківщині 5 березня".