На Харківщині обстрілами пошкодили електромережі у трьох населених пунктах

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію з енергопостачанням на Харківщині 5 березня.

“Відновлено електропостачання понад 2 тисячам споживачів. Триває огляд пошкоджень мереж у 3 населених пунктах, які зазнали нових обстрілів. Всього в області залишаються без напруги 15,5 тисячі точок обліку”, — повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Напередодні Харківобленерго повідомило, що ремонтники відновили електропостачання в селі Липці, де без світла після російського обстрілу опинилися 2000 споживачів.