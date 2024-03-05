Пожар из-за обстрелов россиян вспыхнул на Харьковщине

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чугуевском районе, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Днем 5 марта враг нанес обстрелы по частному сектору села Синельниково Волчанской громады Чугуевского района. В результате удара за селом загорелась сухая трава на площади около 1 га. Огонь мог распространиться на жилые дома.

Через два часа спасатели остановили пламя, предотвратив распространение его на жилье и хвойный лес. Жертв и пострадавших нет.