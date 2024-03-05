Пожар из-за обстрелов россиян вспыхнул на Харьковщине
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чугуевском районе, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Днем 5 марта враг нанес обстрелы по частному сектору села Синельниково Волчанской громады Чугуевского района. В результате удара за селом загорелась сухая трава на площади около 1 га. Огонь мог распространиться на жилые дома.
Через два часа спасатели остановили пламя, предотвратив распространение его на жилье и хвойный лес. Жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрел, пожар, россияне, трава;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 23:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чугуевском районе, вызванный вражескими обстрелами, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".