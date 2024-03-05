Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Чугуївському районі, спричинену ворожими обстрілами, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Вдень 5 березня ворог завдав обстрілів у приватному секторі села Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району. Внаслідок удару за селом спалахнула суха трава на площі близько 1 га. Вогонь міг поширитись на житлові будинки.

Через дві години рятувальники зупинили полум’я, запобігши поширенню його на житло та хвойний ліс. Жертв та постраждалих немає.