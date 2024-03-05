Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Чугуївському районі, спричинену ворожими обстрілами, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Вдень 5 березня ворог завдав обстрілів у приватному секторі села Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району. Внаслідок удару за селом спалахнула суха трава на площі близько 1 га. Вогонь міг поширитись на житлові будинки.
Через дві години рятувальники зупинили полум’я, запобігши поширенню його на житло та хвойний ліс. Жертв та постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстріл, пожежа, росіяни, трава;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 23:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Чугуївському районі, спричинену ворожими обстрілами, повідомили у ДСНС у Харківській області.".