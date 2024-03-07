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Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области

Общество 21:01   07.03.2024
Оксана Якушко
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области Фото: Василий Голосной

Прогноз погоды на завтра, 8 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

8 марта: Переменная облачность. 🌥
По области: Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° мороза ❄️, днем 2 — 7° тепла.

По городу: Без существенных осадков. 🌤
Ветер переменных направлений🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° мороза ❄️, днем 4 — 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".