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Вночі морози. Якою буде погода 8 березня у Харкові та області

Суспільство 21:01   07.03.2024
Оксана Якушко
Вночі морози. Якою буде погода 8 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 8 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

8 березня: Мінлива хмарність. 🌥

По області: Без опадів.🌤

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° морозу❄️, вдень 2 – 7° тепла.

По місту: Без опадів. 🌤

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с..

Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° морозу❄️, вдень 4 – 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 8 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".