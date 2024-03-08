Гибель двоих человек в Волчанске Харьковской области — подробности трагедии

Российский FPV-дрон ударил по автомобилю «Ford Transit» в Волчанске около 15:45, сообщили в Нацполиции.

«8 марта около 15:45 в Волчанске зафиксировано попадание FPV-дрона в автомобиль Ford Transit. В результате погиб 54-летний мужчина и 49-летняя женщина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники», — рассказали в Нацполиции.