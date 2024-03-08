Гибель двоих человек в Волчанске Харьковской области — подробности трагедии
Российский FPV-дрон ударил по автомобилю «Ford Transit» в Волчанске около 15:45, сообщили в Нацполиции.
«8 марта около 15:45 в Волчанске зафиксировано попадание FPV-дрона в автомобиль Ford Transit. В результате погиб 54-летний мужчина и 49-летняя женщина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники», — рассказали в Нацполиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, БПЛА, волчанск, дрон, загиблі, Нацполиция, погибшие, рф, трагедия, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 18:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский FPV-дрон ударил по автомобилю «Ford Transit» в Волчанске около 15:45, сообщили в Нацполиции.".