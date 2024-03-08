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Гибель двоих человек в Волчанске Харьковской области — подробности трагедии

Происшествия 18:42   08.03.2024
Оксана Якушко
Гибель двоих человек в Волчанске Харьковской области — подробности трагедии

Российский FPV-дрон ударил по автомобилю «Ford Transit» в Волчанске около 15:45, сообщили в Нацполиции.

«8 марта около 15:45 в Волчанске зафиксировано попадание FPV-дрона в автомобиль Ford Transit. В результате погиб 54-летний мужчина и 49-летняя женщина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники», — рассказали в Нацполиции.

Читайте также: Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский FPV-дрон ударил по автомобилю «Ford Transit» в Волчанске около 15:45, сообщили в Нацполиции.".