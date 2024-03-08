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Загибель двох осіб у Вовчанську на Харківщині – подробиці трагедії

Події 18:42   08.03.2024
Оксана Якушко
Загибель двох осіб у Вовчанську на Харківщині – подробиці трагедії

Російський FPV-дрон поцілив автомобіль «Ford Transit» у Вовчанську близько 15:45, повідомили в Нацполіції.

«8 березня близько 15:45 у Вовчанську зафіксовано влучання FPV-дрону в автомобіль «Ford Transit». В результаті загинув 54-річний чоловік і 49-річна жінка. На місцях подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки», – розповіли у Нацполіції.

Читайте також: Двоє загиблих через удар російського дрона в автівку на Харківщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський FPV-дрон поцілив автомобіль «Ford Transit» у Вовчанську близько 15:45, повідомили в Нацполіції.".