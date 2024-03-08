Облачно и прохладно. Какой будет погода 9 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 9 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
9 марта: Переменная облачность. 🌥
Без существенных осадков. 🌤
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза ❄️, днем 0 — 5° тепла.
По городу: Без существенных осадков. 🌤
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° мороза❄️, днем 2 — 4° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 20:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".