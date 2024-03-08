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Облачно и прохладно. Какой будет погода 9 марта в Харькове и области

Общество 20:09   08.03.2024
Оксана Якушко
Облачно и прохладно. Какой будет погода 9 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 9 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

9 марта: Переменная облачность. 🌥

Без существенных осадков. 🌤
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза ❄️, днем 0 — 5° тепла.

По городу: Без существенных осадков. 🌤
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° мороза❄️, днем 2 — 4° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".