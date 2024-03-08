Хмарно і прохолодно. Якою буде погода 9 березня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 9 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
9 березня: Мінлива хмарність. 🌥
По області: Без істотних опадів. 🌤
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень 0 – 5° тепла.
По місту: Без істотних опадів. 🌤
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° морозу❄️, вдень 2 – 4° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 20:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".