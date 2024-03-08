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Хмарно і прохолодно. Якою буде погода 9 березня у Харкові та області

Суспільство 20:09   08.03.2024
Оксана Якушко
Хмарно і прохолодно. Якою буде погода 9 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 9 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

9 березня: Мінлива хмарність. 🌥

По області: Без істотних опадів.  🌤

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень 0 – 5° тепла.

По місту: Без істотних опадів. 🌤

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° морозу❄️, вдень 2 – 4° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".