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Обстрел Купянска, где погибли два человека: РФ ударила из «Урагана» (видео)

Происшествия 13:28   08.03.2024
Виктория Яковенко
Обстрел Купянска, где погибли два человека: РФ ударила из «Урагана» (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела города Купянск.

Отмечается, что россияне ударили по городу 7 марта около 22:00. В результате удара погибли 64-летняя женщина и мужчина 58 лет. Также получил ранение 36-летний житель.

Также в городе повреждены жилые дома. В прокуратуре предварительно установили, что оккупанты ударили по Купянску из РСЗО «Ураган» и артиллерии.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Фото, видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее об обстреле Купянска сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела города Купянск.".