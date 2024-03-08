Обстрел Купянска, где погибли два человека: РФ ударила из «Урагана» (видео)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела города Купянск.
Отмечается, что россияне ударили по городу 7 марта около 22:00. В результате удара погибли 64-летняя женщина и мужчина 58 лет. Также получил ранение 36-летний житель.
Также в городе повреждены жилые дома. В прокуратуре предварительно установили, что оккупанты ударили по Купянску из РСЗО «Ураган» и артиллерии.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, ранее об обстреле Купянска сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела города Купянск.".