Обстрел Купянска, где погибли два человека: РФ ударила из «Урагана» (видео)

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела города Купянск.

Отмечается, что россияне ударили по городу 7 марта около 22:00. В результате удара погибли 64-летняя женщина и мужчина 58 лет. Также получил ранение 36-летний житель.

Также в городе повреждены жилые дома. В прокуратуре предварительно установили, что оккупанты ударили по Купянску из РСЗО «Ураган» и артиллерии.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее об обстреле Купянска сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.