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Обстріл Куп’янська, де загинули двоє людей: РФ вдарила з «Урагану» (відео)

Події 13:28   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янська, де загинули двоє людей: РФ вдарила з «Урагану» (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілу міста Куп’янськ.

Зазначається, що росіяни вдарили по місту 7 березня близько 22:00. Внаслідок удару загинули 64-річна жінка та чоловік 58 років. Також отримав поранення 36-річний мешканець.

Також у місті пошкоджені житлові будинки. У прокуратурі попередньо встановили, що окупанти вдарили по Куп’янську з РСЗВ «Ураган» та артилерії.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото, відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше про обстріл Куп’янська повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 13:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілу міста Куп’янськ.".