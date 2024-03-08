Обстріл Куп’янська, де загинули двоє людей: РФ вдарила з «Урагану» (відео)

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілу міста Куп’янськ.

Зазначається, що росіяни вдарили по місту 7 березня близько 22:00. Внаслідок удару загинули 64-річна жінка та чоловік 58 років. Також отримав поранення 36-річний мешканець.

Також у місті пошкоджені житлові будинки. У прокуратурі попередньо встановили, що окупанти вдарили по Куп’янську з РСЗВ «Ураган» та артилерії.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше про обстріл Куп’янська повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.