Обстріл Куп’янська, де загинули двоє людей: РФ вдарила з «Урагану» (відео)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілу міста Куп’янськ.
Зазначається, що росіяни вдарили по місту 7 березня близько 22:00. Внаслідок удару загинули 64-річна жінка та чоловік 58 років. Також отримав поранення 36-річний мешканець.
Також у місті пошкоджені житлові будинки. У прокуратурі попередньо встановили, що окупанти вдарили по Куп’янську з РСЗВ «Ураган» та артилерії.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, раніше про обстріл Куп’янська повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілу міста Куп’янськ.".