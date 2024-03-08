Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку

С Международным женским днем поздравил харьковчанок Центральный парк города.

«В этот солнечный день хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта! Праздник весны, красоты и любви! Пусть вам постоянно улыбается судьба, а окружающие дарят радость и любовь! Также приглашаю на прогулку по нашему прекрасному Центральному парку!», — говорится в сообщении.