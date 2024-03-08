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Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку

Общество 14:40   08.03.2024
Виктория Яковенко
Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку Фото: Центральный парк Харькова

С Международным женским днем поздравил харьковчанок Центральный парк города.

«В этот солнечный день хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта! Праздник весны, красоты и любви! Пусть вам постоянно улыбается судьба, а окружающие дарят радость и любовь! Также приглашаю на прогулку по нашему прекрасному Центральному парку!», — говорится в сообщении.

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Фото, видео: Центральный парк Харькова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С Международным женским днем поздравил харьковчанок Центральный парк города.".