Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку
Фото: Центральный парк Харькова
С Международным женским днем поздравил харьковчанок Центральный парк города.
«В этот солнечный день хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта! Праздник весны, красоты и любви! Пусть вам постоянно улыбается судьба, а окружающие дарят радость и любовь! Также приглашаю на прогулку по нашему прекрасному Центральному парку!», — говорится в сообщении.
Читайте также: 8 Марта посреди войны: как поздравляют харьковчанок
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 8 марта, онлайн, парк, поздравил, прогулка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С Международным женским днем поздравил харьковчанок Центральный парк города.".