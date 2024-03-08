Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку

Із Міжнародним жіночим днем привітав харків’янок Центральний парк міста.

«В цей сонячний день хочу привітати усіх жінок зі святом 8-го березня! Святом весни, краси та любові! Нехай вам повсякчасно посміхається доля, а оточуючі дарують радість та любові! Принагідно запрошую на прогулянку нашим чудовим Центральним парком!», – йдеться у повідомленні.