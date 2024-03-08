Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку
Фото: Центральний парк Харкова
Із Міжнародним жіночим днем привітав харків’янок Центральний парк міста.
«В цей сонячний день хочу привітати усіх жінок зі святом 8-го березня! Святом весни, краси та любові! Нехай вам повсякчасно посміхається доля, а оточуючі дарують радість та любові! Принагідно запрошую на прогулянку нашим чудовим Центральним парком!», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Міжнародним жіночим днем привітав харків’янок Центральний парк міста.".