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Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку

Суспільство 14:40   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку Фото: Центральний парк Харкова

Із Міжнародним жіночим днем привітав харків’янок Центральний парк міста.

«В цей сонячний день хочу привітати усіх жінок зі святом 8-го березня! Святом весни, краси та любові! Нехай вам повсякчасно посміхається доля, а оточуючі дарують радість та любові! Принагідно запрошую на прогулянку нашим чудовим Центральним парком!», – йдеться у повідомленні.

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Фото, відео: Центральний парк Харкова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Міжнародним жіночим днем привітав харків’янок Центральний парк міста.".