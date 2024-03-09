Мокрый снег с дождем: какой будет погода в Харькове и области 10 марта

В воскресенье, 10 марта, в Харькове и области днем прогнозируют мокрый снег с дождем.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем – 2 – 4 с отметкой «плюс».

По области ночная температура будет от 1 до 6 градусов мороза, днем – от 1 – 6 тепла.