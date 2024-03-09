Мокрый снег с дождем: какой будет погода в Харькове и области 10 марта
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 10 марта, в Харькове и области днем прогнозируют мокрый снег с дождем.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем – 2 – 4 с отметкой «плюс».
По области ночная температура будет от 1 до 6 градусов мороза, днем – от 1 – 6 тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, сніг, температура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 20:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 10 марта, в Харькове и области днем прогнозируют мокрый снег с дождем.".