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Мокрий сніг з дощем: якою буде погода в Харкові та області 10 березня

Погода 20:36   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Мокрий сніг з дощем: якою буде погода в Харкові та області 10 березня Фото: Василь Голосний

У неділю, 10 березня, у Харкові та області вдень прогнозують мокрий сніг з дощем.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 2 – 4 з позначкою «плюс».

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 1 – 6 тепла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 20:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 10 березня, у Харкові та області вдень прогнозують мокрий сніг з дощем.".