Мокрий сніг з дощем: якою буде погода в Харкові та області 10 березня

У неділю, 10 березня, у Харкові та області вдень прогнозують мокрий сніг з дощем.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 2 – 4 з позначкою «плюс».

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 1 – 6 тепла.