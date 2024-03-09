Мокрий сніг з дощем: якою буде погода в Харкові та області 10 березня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 10 березня, у Харкові та області вдень прогнозують мокрий сніг з дощем.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 2 – 4 з позначкою «плюс».
По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 1 – 6 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 20:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 10 березня, у Харкові та області вдень прогнозують мокрий сніг з дощем.".