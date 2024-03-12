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Мужчину, устроившего стрельбу в Чугуеве, арестовали на 60 суток

Происшествия 18:03   12.03.2024
Оксана Якушко
Мужчину, устроившего стрельбу в Чугуеве, арестовали на 60 суток

Суд избрал меру пресечения подозреваемому, устроившему стрельбу в Чугуеве, сообщила Нацполиция.

Напомним, вечером 10 марта на одной из улиц города Чугуев 35-летний злоумышленник открыл огонь из автомата Калашникова в сторону жилого дома. Он повредил окно квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Полицейские задержали злоумышленника возле места происшествия и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

12 марта Чугуевский городской суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 18:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения подозреваемому, устроившему стрельбу в Чугуеве, сообщила Нацполиция.".