Мужчину, устроившего стрельбу в Чугуеве, арестовали на 60 суток
Суд избрал меру пресечения подозреваемому, устроившему стрельбу в Чугуеве, сообщила Нацполиция.
Напомним, вечером 10 марта на одной из улиц города Чугуев 35-летний злоумышленник открыл огонь из автомата Калашникова в сторону жилого дома. Он повредил окно квартиры, расположенной на седьмом этаже.
Полицейские задержали злоумышленника возле места происшествия и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
12 марта Чугуевский городской суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, стрельба, суд, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения подозреваемому, устроившему стрельбу в Чугуеве, сообщила Нацполиция.".