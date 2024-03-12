Чоловіка, який влаштував стрілянину в Чугуєві, арештували на 60 діб

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який вчинив стрілянину в Чугуєві, повідомила Нацполіція.

Нагадаємо, ввечері 10 березня на одній із вулиць міста Чугуїв 35-річний зловмисник здійснив постріли з автомата Калашникова у бік житлового будинку. Він пошкодив вікно квартири, розташованої на сьомому поверсі.

Поліцейські затримали зловмисника неподалік місця події й повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

12 березня Чугуївський міський суд обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.