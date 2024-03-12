Чоловіка, який влаштував стрілянину в Чугуєві, арештували на 60 діб
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який вчинив стрілянину в Чугуєві, повідомила Нацполіція.
Нагадаємо, ввечері 10 березня на одній із вулиць міста Чугуїв 35-річний зловмисник здійснив постріли з автомата Калашникова у бік житлового будинку. Він пошкодив вікно квартири, розташованої на сьомому поверсі.
Поліцейські затримали зловмисника неподалік місця події й повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
12 березня Чугуївський міський суд обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.
Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 18:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який вчинив стрілянину в Чугуєві, повідомила Нацполіція. ".