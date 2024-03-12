На два дня троллейбусы на Алексеевке и в центре Харькова изменят маршрут

13 и 14 марта с 10:00 до 15:00 троллейбусы №40 не будут ходить на ул. Сумской и Харьковском шоссе, на участке от пл. Ипподрома до ул. Академика Проскуры, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с восстановлением контактной сети.

В это время тролейбуссы будут курсировать так:

№40 (часть 1): разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Станислава Парталы — разворотный круг «Больница скорой помощи».

№40 (часть 2): разворотный круг «Площадь Конституции» — ул. Сумская — разворотный круг «Центральный парк».

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