Live
  • Вт 12.03.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.38
  • EUR 41.96

На два дня троллейбусы на Алексеевке и в центре Харькова изменят маршрут

Общество 17:15   12.03.2024
Оксана Якушко
На два дня троллейбусы на Алексеевке и в центре Харькова изменят маршрут

13 и 14 марта с 10:00 до 15:00 троллейбусы №40 не будут ходить на ул. Сумской и Харьковском шоссе, на участке от пл. Ипподрома до ул. Академика Проскуры, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с восстановлением контактной сети.

В это время тролейбуссы будут курсировать так:

№40 (часть 1): разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Станислава Парталы — разворотный круг «Больница скорой помощи».

№40 (часть 2): разворотный круг «Площадь Конституции» — ул. Сумская — разворотный круг «Центральный парк».

Читайте также: Судья в Харькове за свои деньги купил микроавтобус военным

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов
12.03.2024, 15:35
Главные новости Харькова 12 марта: харьковчане в Антарктиде, слышны взрывы
Главные новости Харькова 12 марта: харьковчане в Антарктиде, слышны взрывы
12.03.2024, 15:38
В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
12.03.2024, 15:09
Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины
Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины
12.03.2024, 15:53
Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
11.03.2024, 21:18
Мужчину, устроившего стрельбу в Чугуеве, арестовали на 60 суток
Мужчину, устроившего стрельбу в Чугуеве, арестовали на 60 суток
12.03.2024, 18:03

Новости по теме:

16:56
Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить
16:27
Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности
17:55
Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты
18:28
Два дня трамваи в Харькове будут ходить другим маршрутом
18:56
В воскресенье трамваи не будут ходить полдня на Салтовке в Харькове

Вы читали новость: «На два дня троллейбусы на Алексеевке и в центре Харькова изменят маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 и 14 марта с 10:00 до 15:00 троллейбусы №40 не будут ходить на ул. Сумской и Харьковском шоссе, на участке от пл. Ипподрома до ул. Академика Проскуры, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".