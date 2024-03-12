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На два дні тролейбуси на Олексіївці та в центрі Харкова змінять маршрут

Суспільство 17:15   12.03.2024
Оксана Якушко
На два дні тролейбуси на Олексіївці та в центрі Харкова змінять маршрут

13 та 14 березня з 10:00 до 15:00 тролейбуси №40 не ходитимуть на вул. Сумській та Харківському шосе, на ділянці від майдану Іподрому до вул. Академіка Проскури, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано із відновленням контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№40 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Станіслава Партали – розворотне коло «Лікарня швидкої допомоги».

№40 (частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 та 14 березня з 10:00 до 15:00 тролейбуси №40 не ходитимуть на вул. Сумській та Харківському шосе, на ділянці від майдану Іподрому до вул. Академіка Проскури, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".