В Харькове закрыли более 100 окон, выбитых прилетом «шахедов»

Департамент ЖКХ Харьковской мэрии отчитался, что последствия российского удара в Харькове, нанесенного 11 марта, ликвидировали.

«В Слободском районе закрыли все окна, которые были выбиты в ночь на 11 марта в результате атаки беспилотниками. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в результате вражеского удара были повреждены четыре жилых дома и два админздания. Там работники КП «Харьковжилстрой» закрыли более 100 выбитых оконных контуров», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Также жилищники, обследовав дома обнаружили повреждения трех крыш. Аварийность устранили.

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Позже в полиции уточнили: удар был в районе аэропорта — повреждена гостиница и терминал. Коммунальщики с самого утра устраняли последствия «прилетов».