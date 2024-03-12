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В Харькове закрыли более 100 окон, выбитых прилетом «шахедов»

Общество 09:18   12.03.2024
Оксана Горун
В Харькове закрыли более 100 окон, выбитых прилетом «шахедов» Фото: пресс-служба ХГС

Департамент ЖКХ Харьковской мэрии отчитался, что последствия российского удара в Харькове, нанесенного 11 марта, ликвидировали.

«В Слободском районе закрыли все окна, которые были выбиты в ночь на 11 марта в результате атаки беспилотниками. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в результате вражеского удара были повреждены четыре жилых дома и два админздания. Там работники КП «Харьковжилстрой» закрыли более 100 выбитых оконных контуров», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Также жилищники, обследовав дома обнаружили повреждения трех крыш. Аварийность устранили.

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Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля.  Позже в полиции уточнили: удар был в районе аэропорта — повреждена гостиница и терминал. Коммунальщики с самого утра устраняли последствия «прилетов».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 09:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент ЖКХ Харьковской мэрии отчитался, что последствия российского удара в Харькове, нанесенного 11 марта, ликвидировали".