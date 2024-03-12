В Харкові закрили понад 100 вікон, вибитих прильотом “шахедів”
Департамент ЖКГ Харківської мерії прозвітував, що наслідки російського удару в Харкові, що був завданий 11 березня, ліквідували.
“У Слобідському районі закрили всі вікна, які були вибиті в ніч на 11 березня внаслідок атаки безпілотниками. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в результаті ворожого удару були пошкоджені чотири житлових будинки та дві адмінбудівлі. Там працівники КП “Харківжитлобуд” закрили понад 100 вибитих віконних контурів“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Також працівники ЖКГ, обстеживши будинки, виявили пошкодження трьох дахів. Аварійність усунули.
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Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Пізніше в поліції уточнили: удар був у районі аеропорту – пошкоджено готель та термінал.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мерія, новини Харкова, окна, прилет, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент ЖКГ Харківської мерії прозвітував, що наслідки російського удару в Харкові, що був завданий 11 березня, ліквідували".