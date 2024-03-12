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В Харкові закрили понад 100 вікон, вибитих прильотом “шахедів”

Суспільство 09:18   12.03.2024
Оксана Горун
В Харкові закрили понад 100 вікон, вибитих прильотом “шахедів”

Департамент ЖКГ Харківської мерії прозвітував, що наслідки російського удару в Харкові, що був завданий 11 березня, ліквідували.

У Слобідському районі закрили всі вікна, які були вибиті в ніч на 11 березня внаслідок атаки безпілотниками. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в результаті ворожого удару були пошкоджені чотири житлових будинки та дві адмінбудівлі. Там працівники КП “Харківжитлобуд” закрили понад 100 вибитих віконних контурів“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Також працівники ЖКГ, обстеживши будинки, виявили пошкодження трьох дахів. Аварійність усунули.

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Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Пізніше в поліції уточнили: удар був у районі аеропорту – пошкоджено готель та термінал.  

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент ЖКГ Харківської мерії прозвітував, що наслідки російського удару в Харкові, що був завданий 11 березня, ліквідували".