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В РФ начали массово производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500-М54

Мир 19:07   13.03.2024
Оксана Якушко
В РФ начали массово производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500-М54

Полуторатонные бомбы всё чаще используют в Украине – в последний раз россияне сбросили ФАБ-1500-М54 на многоэтажное здание в Красногоровке недалеко от Донецка, пишет BILD.

Российские пропагандисты засняли взрыв ФАБ-1500 с двух разных ракурсов. На одной из записей видно, как бомбу сбрасывают на жилой район, она падает и взрывается, выпуская огненный шар высотой в 20 этажей.

Глава ВВС Украины Николай Олещук ещё в ноябре 2023 года предупреждал, что в РФ есть признаки «признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500». В феврале того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод, где производят эти бомбы. Российская пропаганда тогда рассказывала, что их производят с начала войны.

ФАБ-1500-М54 – это дальнейшее развитие бомбы КАБ-1500, которую разработали в СССР в 1970-х годах и использовали с 1980-х годов.

На фронте россияне часто используют ФАБ-1500-М54 против украинских солдат.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 19:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полуторатонные бомбы всё чаще используют в Украине – в последний раз россияне сбросили ФАБ-1500-М54 на многоэтажное здание в Красногоровке недалеко от Донецка, пишет BILD.".