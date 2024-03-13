В РФ начали массово производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500-М54

Полуторатонные бомбы всё чаще используют в Украине – в последний раз россияне сбросили ФАБ-1500-М54 на многоэтажное здание в Красногоровке недалеко от Донецка, пишет BILD.

Российские пропагандисты засняли взрыв ФАБ-1500 с двух разных ракурсов. На одной из записей видно, как бомбу сбрасывают на жилой район, она падает и взрывается, выпуская огненный шар высотой в 20 этажей.

Глава ВВС Украины Николай Олещук ещё в ноябре 2023 года предупреждал, что в РФ есть признаки «признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500». В феврале того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод, где производят эти бомбы. Российская пропаганда тогда рассказывала, что их производят с начала войны.

ФАБ-1500-М54 – это дальнейшее развитие бомбы КАБ-1500, которую разработали в СССР в 1970-х годах и использовали с 1980-х годов.

На фронте россияне часто используют ФАБ-1500-М54 против украинских солдат.