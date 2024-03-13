В РФ начали массово производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500-М54
Полуторатонные бомбы всё чаще используют в Украине – в последний раз россияне сбросили ФАБ-1500-М54 на многоэтажное здание в Красногоровке недалеко от Донецка, пишет BILD.
Российские пропагандисты засняли взрыв ФАБ-1500 с двух разных ракурсов. На одной из записей видно, как бомбу сбрасывают на жилой район, она падает и взрывается, выпуская огненный шар высотой в 20 этажей.
Глава ВВС Украины Николай Олещук ещё в ноябре 2023 года предупреждал, что в РФ есть признаки «признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500». В феврале того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод, где производят эти бомбы. Российская пропаганда тогда рассказывала, что их производят с начала войны.
ФАБ-1500-М54 – это дальнейшее развитие бомбы КАБ-1500, которую разработали в СССР в 1970-х годах и использовали с 1980-х годов.
На фронте россияне часто используют ФАБ-1500-М54 против украинских солдат.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: бомба, война, изготовление, рф, ФАБ-1500;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 19:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полуторатонные бомбы всё чаще используют в Украине – в последний раз россияне сбросили ФАБ-1500-М54 на многоэтажное здание в Красногоровке недалеко от Донецка, пишет BILD.".