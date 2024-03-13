У РФ почали масово виробляти найважчу плануючу бомбу ФАБ-1500-М54

Півторатонні бомби все частіше використовують в Україні – востаннє росіяни скинули ФАБ-1500-М54 на багатоповерхову будівлю в Красногорівці неподалік Донецька, пише BILD.

Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.

Голова ВПС України Микола Олещук ще у листопаді 2023 року попереджав, що у РФ є ознаки «ознаки підготовки до масового розгортання ФАБ-1500». У лютому того ж року Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав завод, де виробляють ці бомби. Російська пропаганда тоді розповідала, що їх виробляють із початку війни.

ФАБ-1500-М54 – це подальший розвиток бомби КАБ-1500, яку розробили в СРСР у 1970-х роках та використали з 1980-х років.

На фронті росіяни часто використовують ФАБ-1500-М54 проти українських вояків.