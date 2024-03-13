У РФ почали масово виробляти найважчу плануючу бомбу ФАБ-1500-М54
Півторатонні бомби все частіше використовують в Україні – востаннє росіяни скинули ФАБ-1500-М54 на багатоповерхову будівлю в Красногорівці неподалік Донецька, пише BILD.
Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.
Голова ВПС України Микола Олещук ще у листопаді 2023 року попереджав, що у РФ є ознаки «ознаки підготовки до масового розгортання ФАБ-1500». У лютому того ж року Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав завод, де виробляють ці бомби. Російська пропаганда тоді розповідала, що їх виробляють із початку війни.
ФАБ-1500-М54 – це подальший розвиток бомби КАБ-1500, яку розробили в СРСР у 1970-х роках та використали з 1980-х років.
На фронті росіяни часто використовують ФАБ-1500-М54 проти українських вояків.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: бомба, війна, изготовление, рф, ФАБ-1500;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 19:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Півторатонні бомби все частіше використовують в Україні – востаннє росіяни скинули ФАБ-1500-М54 на багатоповерхову будівлю в Красногорівці неподалік Донецька, пише BILD.".