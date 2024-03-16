Если Украина срочно не получит оружие, РФ может иметь успехи уже весной — ISW

Острая нехватка систем ПВО и ракет, вероятно, резко снизит способность Украины защищаться от российских ударов как в тылу, так и на передовой в ближайшие недели, если не принять срочных мер.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), анализируя недавние заявления лидеров Евросоюза и США относительно необходимости скорейшего предоставления военной помощи Украине.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 14 марта, что Запад должен увеличить и ускорить свою поддержку Украины, поскольку следующие месяцы будут «решающими» перед ожидаемым летом крупным наступлением РФ. Боррель сказал в интервью PBS, что Европа в одиночку не сможет компенсировать недостаток американской помощи, поскольку США обладают гораздо более мощным военным потенциалом.

15 марта газета The Washington Post сообщила, что высокопоставленный американский чиновник заявил, что у Украины нет «светлого» будущего, если США не примут пакет дополнительной помощи Украине. Также издание WP писало, что украинские политики передали западным официальным источникам, что Украина может израсходовать часть своих систем ПВО к концу марта.

Российские силы, пишет ISW, скорее всего продолжат наступательные усилия по дестабилизации украинских оборонительных линий весной, а также подготовятся к прогнозируемому летнему наступлению. По оценкам аналитиков, предоставление помощи Запада в области безопасности, вероятно, сыграет решающую роль в способности Украины удерживать территории сейчас и отражать новое наступление РФ в ближайшие месяцы.

“Хорошо обеспеченные украинские войска показали, что они могут помешать российским силам добиться даже незначительных успехов во время крупномасштабных наступательных действий, и нет причин сомневаться в том, что Украина сможет еще больше стабилизировать линию фронта и подготовиться к отражению наступательных действий России этим летом, если дефицит техники уменьшится”, — констатируют в ISW.

Также представители института пишут, что угроза значительных успехов России в ближайшие месяцы не означает отсутствия угрозы того, что она добьется таких успехов уже весной.

“Относительные российские успехи весной, даже тактические, могут создать условия для того, чтобы летом силы РФ добились значительных оперативных успехов. Украинская способность стабилизировать текущие линии фронта весной также не помешает России осуществить прорыв этим летом. Хорошо обеспеченные украинские силы, вероятно, смогут предотвратить любые значительные российские успехи как весной, так и летом, если в ближайшие месяцы поступит достаточная западная помощь в сфере безопасности, которая позволит украинским силам решить текущую проблему нехватки материальных средств, подготовиться к будущим оборонительным операциям и поддерживать их”, — пишет ISW.

Также аналитики добавили, что РФ вероятно, будет стремиться использовать уроки, извлеченные из войны в Украине, для подготовки своих вооруженных сил к потенциальной долгосрочной конфронтации с НАТО.

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