Якщо Україна терміново не отримає зброю, РФ може мати успіхи вже навесні – ISW

Гострий брак систем ППО та ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовий найближчими тижнями, якщо не вжити термінових заходів.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи нещодавні заяви лідерів Євросоюзу та США щодо необхідності якнайшвидшого надання військової допомоги Україні.

Так, верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив 14 березня, що Захід повинен збільшити та прискорити свою підтримку України, оскільки наступні місяці будуть “вирішальними” перед очікуваним влітку великим наступом РФ. Боррель сказав в інтерв’ю PBS, що Європа сама не зможе компенсувати брак американської допомоги, оскільки США мають набагато потужніший військовий потенціал.

15 березня газета The Washington Post повідомила, що високопоставлений американський чиновник заявив, що Україна не має “світлого” майбутнього, якщо США не ухвалять пакет додаткової допомоги. Також видання WP писало, що українські політики передали західним офіційним джерелам, що Україна може витратити частину своїх систем ППО до кінця березня.

Російські сили, пише ISW, швидше за все, продовжать наступальні зусилля щодо дестабілізації українських оборонних ліній навесні, а також підготуються до прогнозованого літнього наступу. За оцінками аналітиків, надання допомоги Заходу в галузі безпеки, ймовірно, відіграє вирішальну роль у спроможності України утримувати території зараз і відображати новий наступ РФ у найближчі місяці.

“Добре забезпечені українські війська показали, що вони можуть завадити російським силам досягти навіть незначних успіхів під час великомасштабних наступальних дій, і немає причин сумніватися в тому, що Україна зможе ще більше стабілізувати лінію фронту та підготуватися до відображення наступальних дій Росії цього літа, якщо дефіцит техніки зменшиться”, – констатують в ISW.

Також представники інституту пишуть, що загроза значних успіхів Росії найближчими місяцями не означає відсутності загрози того, що вона досягне таких успіхів вже навесні.

“Відносні російські успіхи навесні, навіть тактичні, можуть створити умови для того, щоб улітку сили РФ досягли значних оперативних успіхів. Українська здатність стабілізувати поточні лінії фронту навесні також не завадить Росії здійснити прорив цього літа. Добре забезпечені українські сили, ймовірно, зможуть запобігти будь-яким значним російським успіхам як навесні, так і влітку, якщо найближчими місяцями надійде достатня західна допомога у сфері безпеки, яка дозволить українським силам вирішити поточну проблему нестачі матеріальних засобів, підготуватися до майбутніх оборонних операцій та підтримувати їх”, – пише ISW.

Також аналітики додали, що РФ, ймовірно, намагатиметься використати уроки, що були винесені з війни в Україні, для підготовки своїх збройних сил до потенційної довгострокової конфронтації з НАТО.