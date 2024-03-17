На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ – Генштаб
За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Старица и Липцы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара.
Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.
125 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью россияне атаковали Украину – задействовали 16 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.
Читайте также: Враг не наступал на Харьковщине, но бил из артиллерии и минометов — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ВСУ, россияне, рсзо, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ – Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Старица и Липцы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".