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На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ – Генштаб

Происшествия 07:51   17.03.2024
Оксана Якушко
На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ – Генштаб

За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Старица и Липцы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

125 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью россияне атаковали Украину – задействовали 16 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.

Читайте также: Враг не наступал на Харьковщине, но бил из артиллерии и минометов — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Старица и Липцы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".