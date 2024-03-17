На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ – Генштаб

За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Старица и Липцы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

125 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью россияне атаковали Украину – задействовали 16 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.