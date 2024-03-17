На Куп’янському напрямку росіяни не штурмували позиції ЗСУ – Генштаб

Минулої доби росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Стариця і Липці Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

125 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі росіяни атакували Україну – задіяли 16 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.